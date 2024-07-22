Filistinli Model Bella Hadid'e İsrail Baskısı! Adidas Reklamlarını Neden Kaldırdı?

Dünyaca ünlü Filistin asıllı Victoria Secret mankeni Bella Hadid’in yer aldığı Adidas reklamları İsrail baskısına boyun eğdi. İsrail’in saldırılarına tepkisiz kalmayan süper model, Yahudi karşıtlığıyla suçlanmıştı. Adidas’tan konuya ilişkin açıklama geldi.

Son Güncelleme:
Filistinli Model Bella Hadid'e İsrail Baskısı! Adidas Reklamlarını Neden Kaldırdı? - Resim: 1

Adidas, dünyaca ünlü Filistin asıllı süper model Bella Hadid’in yer aldığı reklamlarını kaldırdı. İsrail, reklamda kullanılan ayakkabıların 1972 Münih Olimpiyatları için üretildiğine ve Filistinli militanların bu olimpiyatlarda 11 İsrailliyi öldürdüğüne dikkat çekmiş, resmi sosyal medya hesaplarından Hadid’i Yahudi karşıtlığıyla suçlamıştı.

Haberin devamını okumak için tıklayın
Etiketler
Bella Hadid Filistin İsrail
İran Cumhurbaşkanı Reisi toprağa verildi İran Cumhurbaşkanı Reisi toprağa verildi
Hollanda’da ineğe tecavüz eden Türk tartışmalara yol açtı: Ceza almadan sınır dışı edildi Hollanda’da ineğe tecavüz eden Türk tartışmalara yol açtı
Microsoft'taki Kesinti Kabusa Döndü: Binlerce Kişi Sınır Geçişlerinde Kaldı! Microsoft'taki Kesinti Sınırları Bile Kapattı!
Avrupa'nın en iyi şehirleri belli oldu: Türkiye'den bir kent listeye girdi Avrupa'nın en iyi şehirleri belli oldu
Komplo teorileri peşini bırakmıyor: Kate Middleton'ın kanser açıklamasında "deep fake" iddiası Kate Middleton'ın kanser açıklamasında "deep fake" iddiası
Kanser olduğunu açıklayan Prenses Kate'e destek: Harry ve Meghan da mesaj yolladı Kanser olduğunu açıklayan Prenses Kate'e destek
Bu Ülkede Yaşayan Herkes Milyoner Bu Ülkede Yaşayan Herkes Milyoner
Hızla yayılan dünyanın en ölümcül virüsü için uzmanlardan uyarı Hızla yayılan dünyanın en ölümcül virüsü için uzmanlardan uyarı
Avrupa Komisyonu açıkladı: Türkiye'ye en çok vize reddi veren ülkeler belli oldu Türkiye'ye en çok vize reddi veren ülkeler açıklandı
2024 yılında seyahat edilebilecek en iyi şehirler seçildi: İşte bu yılın en popüler destinasyonları 2024 yılında seyahat edilebilecek en iyi şehirler seçildi
Listede 27 Türk var! Dünya genelinde milyarderlerin sayısı ve servetleri arttı! Erdoğan'ın damadı ilk kez listede! Listede 27 Türk var! Erdoğan'ın damadı ilk kez listede!
Yüzük lanetli mi? Kate Middleton neden Prenses Diana'nın yüzüğünü takıyor? Kate Middleton neden Prenses Diana'nın yüzüğünü takıyor?
ÇOK OKUNANLAR
Bu 6 Cihazın Fişini Uzatma Kablolarına Takmamalısınız Bu 6 Cihazın Fişini Uzatma Kablolarına Takmamalısınız
İstanbulluları Serinleten Haber! Meteoroloji Tarih Verdi, Sıcaklıklar Çakılacak Meteoroloji Tarih Verdi, Sıcaklıklar Çakılacak!
Kandilli ve AFAD Duyurdu, İstanbul, İzmir, Balıkesir Sallandı: Çanakkale'de Büyük Deprem Çanakkale'de Büyük Deprem! İstanbul da Sallandı
Emekli Maaşlarında Fark Ödemesi Tarihi Netleşti SGK, Zam Farkı Ödemesinin Tarihini Açıkladı
Merkez Bankası Açıkladı, Dolar Kurunda Beklentiler Değişti: Yıl Sonu Dolar Kuru Ne Kadar Olacak? Yıl Sonu Dolar Kuru Ne Kadar Olacak?