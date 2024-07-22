Filistinli Model Bella Hadid'e İsrail Baskısı! Adidas Reklamlarını Neden Kaldırdı?

Adidas, dünyaca ünlü Filistin asıllı süper model Bella Hadid’in yer aldığı reklamlarını kaldırdı. İsrail, reklamda kullanılan ayakkabıların 1972 Münih Olimpiyatları için üretildiğine ve Filistinli militanların bu olimpiyatlarda 11 İsrailliyi öldürdüğüne dikkat çekmiş, resmi sosyal medya hesaplarından Hadid’i Yahudi karşıtlığıyla suçlamıştı.