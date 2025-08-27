Filistinli Milli Atlet Allam el-Ammur, İsrail'in Saldırısında Öldü! İnsani Yardım Bekliyordu

Filistinli milli atlet Allam el-Ammur, Gazze’de insani yardım beklerken İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdi. 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail saldırılarında 673 sporcu öldürüldü.

Tel Aviv yönetiminin abluka ve saldırılarıyla kıtlığa mahkum ettiği Gazze Şeridi’nde, insani yardım bekleyen Filistinli milli atlet Allam el-Ammur, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti. Ammur’un aile yakınlarının verdiği bilgiye göre, genç sporcu, ABD merkezli bir yardım dağıtım noktasının yakınında bulunduğu sırada İsrail saldırısının hedefi oldu.

Filistin Atletizm Federasyonu, Ammur’un ölümüyle ilgili derin üzüntülerini ifade ederek, sporcunun Mart 2023’te Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen Batı Asya Gençler Atletizm Şampiyonası’nda 5 bin metrelik koşuda bronz madalya kazandığını hatırlattı. Federasyon, Ammur’un kaybının Filistin spor camiası için büyük bir yara olduğunu vurguladı.

7 EKİM 2023'TEN BERİ 673 SPORCU ÖLDÜ

Filistinli kurumların verilerine göre, İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de sürdürdüğü saldırılarda en az 673 sporcu hayatını kaybetti. Futbolculardan basketbolculara, güreşçilerden voleybolculara kadar farklı spor dallarından oyuncular, teknik direktörler, hakemler ve kulüp yöneticileri, İsrail’in bombalı ve silahlı saldırılarında hedef oldu. Bu saldırılar, Gazze’deki spor altyapısını da büyük ölçüde tahrip ederken, stadyumlar mezarlıklara dönüştü ve birçok spor tesisi tamamen yok edildi.

Kaynak: AA

Etiketler
Gazze İsrail
