Filistinli Foto Muhabiri Fatima Hassona İsrail Saldırısında Öldürüldü: Başrol Olduğu Belgesel Dün Cannes'a Seçilmişti

Filistinli foto muhabiri Fatima Hassona, İsrail ordusu tarafından Gazze’nin kuzeyindeki evine gerçekleştirilen hava saldırısında ailesinden 10 kişiyle birlikte öldürüldü.

Gazze’deki University College of Applied Sciences mezunu olan Hassona, ölmeden sadece birkaç saat önce, balkonundan çektiği gün batımının fotoğrafını “Uzun zamandır ilk gün batımı bu” notuyla paylaşmıştı.

‘SESLİ BİR ÖLÜM İSTERİM’

Hassona daha önceki bir paylaşımında ise şu ifadelere yer vermişti:

“Kaçınılmaz ölüme gelince… Eğer ölürsem, sesli bir ölüm isterim. Ne son dakika haberinde bir satırda, ne de bir grup sayının içinde yer almak isterim. Dünya tarafından duyulan bir ölüm, sonsuza kadar iz bırakan ve hiçbir zaman ya da mekanın gömemeyeceği ölümsüz görüntüler isterim.”

BAŞROL OLDUĞU YAPIM CANNES’A SEÇİLMİŞTİ

Hassona’nın ölümünden bir gün önce, Bağımsız Sinema Dağıtım Derneği (ACID), sürgündeki İranlı yönetmen Sepideh Farsi’nin yönettiği “Put your soul on your hand and walk” (Ruhunu Avcunun İçine Al ve Yürü) adlı belgeselin Cannes Film Festivali'ne seçildiğini duyurmuştu. Hassona bu belgeselin ana karakteriydi ve içinde yer aldığı yapımın seçilmesi, kariyeri açısından kritik bir noktaydı.

‘O BİR GÜNEŞTİ’

Fransa merkezli Le Monde’ye verdiği röportajda yönetmen Sepideh Farsi, Fatima’yı “O bir güneşti... Gazze’deki savaşı takip ediyordu ve zaman zaman medya kuruluşlarına fotoğraf ve video göndererek iş birliği yapıyordu. Her gün bana fotoğraflar, yazılı mesajlar ve ses kayıtları gönderiyordu. Her sabah uyanıp hâlâ hayatta mı diye merak ediyordum” sözleriyle anlatmıştı.

‘EN AZ 157 GAZETECİ ÖLDÜRÜLDÜ’

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının başlamasından bu yana Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ), en az 157 gazeteci ve medya çalışanının öldürüldüğünü tahmin ediyor. Bazı yerel kaynaklara göre bu sayı 200’ü aşmış olabilir.

IFJ, yaptığı açıklamada Fatima’nın öldürülmesinden dolayı büyük bir üzüntü yaşadıklarını ifade ederek gazetecilere yönelik saldırıların sürmesini kınarken acil ve bağımsız bir soruşturma çağrısında bulundu.

Kaynak: ANKA