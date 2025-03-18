Filistin'den Uluslararası Çağrı: 'İsrail'in Saldırganlığını Durdurun'
İsrail'in gece boyunca saldırılarda bulunduğu Gazze'den uluslararası topluma çağrı yapıldı. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in gece boyunca düzenlediği saldırıların ardından uluslararası toplumu, ''İsrail'e Gazze'deki saldırganlığına son vermesi için baskı yapmaya'' çağırdı.
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Sözcüsü Nebil ebu Rudeyneh, yaptığı açıklamada, saldırıları kınadı ve Abbas’ın uluslararası toplumu, ''İsrail'e Gazze'deki saldırganlığına son vermesi için baskı yapmaya çağırdığını'' bildirdi.
Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa da Filistin Yönetimi kabine toplantısı sırasında benzer bir çağrıda bulundu.
Kaynak: ANKA