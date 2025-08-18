Filistin Yönetimi, Gazze'yi Yönetmek İçin Komite Kuruyor

Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, Gazze Şeridi'ni yönetmek üzere yakında geçici bir komite ilan edeceklerini açıkladı. Mustafa, "Uluslararası toplumun daha etkin adımlar atarak İsrail’i abluka ve açlık politikasını durdurmaya zorlaması gerekiyor" dedi.

Filistin Yönetimi, Gazze'yi Yönetmek İçin Komite Kuruyor
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin tamamen işgal etmeye hazırlanırken Filistin yönetiminden dikkat çekici bir hamle geldi.

Mısır'a resmi ziyarette bulunan Filistin Başbakanı Mustafa, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile Mısır ile Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı'nda basın toplantısı düzenledi.

Mustafa, "Gazze Şeridi'ni yönetmek üzere yakında geçici bir komite ilan edeceğiz" diyerek Gazze’deki Refah Sınır Kapısı'nın halk için bir yaşam kapısı olması gerektiğini söyledi.

GAZZE'NİN İKİ YAKASINI BİRLEŞTİRME HEDEFİ

"Uluslararası toplumun daha etkin adımlar atarak İsrail’i abluka ve açlık politikasını durdurmaya zorlaması gerekiyor" diyen Mustafa, Gazze’nin her iki yakasını birleştirme hedefinde olduklarını duyurdu.

Başbakan Mustafa, Gazze'de savaşın durdurulması ve yeniden imarın başlatılması için kaybedecek zaman olmadığını ifade ederek Gazze Şeridi'nde örgütlü bir siyasi yapı oluşturmak yerine mevcut resmi kurumların yeniden etkinleştirilmesini sağlayacaklarını belirtti.

