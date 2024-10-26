Filistin Sağlık Bakanı Ebu Ramazan: Kemal Advan Hastanesi'ni Vurmak Savaş Suçudur

Filistin Sağlık Bakanı Macid Ebu Ramazan, İsrail ordusunun dün kuşattığı ve çekilmeden önce geride büyük tahribat ve can kayıpları bıraktığı Kemal Advan Hastanesi’ndeki son duruma dair yazılı açıklama yaptı.

"İsrail’in Kemal Advan Hastanesi'ne saldırısı bir savaş suçudur." ifadelerini kullanan Ebu Ramazan, İsrail'in hastaneyi kuşatmasını, sağlık çalışanlarını ve yaralıları gözaltına almasını ve sağlık desteğinin ulaşımını engellemesini "insanlığa karşı büyük bir ihlal" olarak nitelendirdi.

Ebu Ramazan, İsrail güçlerinin tüm unsurlarını hedef alan bir yıkım ve ihlal gerçekleştirdiği Gazze'deki sağlık sistemini onlarca yıl geriye götürdüğünü belirtti.

Ebu Ramazan, uluslararası topluma İsrail'in saldırılarının durdurulması çağrısında bulundu.

İsrail ordusu, dün gece saatlerinde hedef aldığı Kemal Advan Hastanesi'ne baskın düzenlemiş, hastanedeki oksijen tankının hedef alınması sonucu ölen çocukların olduğu duyurulmuştu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742’si kadın olmak üzere 42 bin 924 Filistinli öldü, 100 bin 833 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA