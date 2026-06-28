Filistin, Lübnan ve Şimdi de Suriye: İsrail Ordusu Kural Tanımıyor
İsrail ordusunun, Suriye'nin Dera ilinin batı kırsalında askeri araçlarla ilerleyerek Cemle ile Saysun köyleri arasındaki yolda konuşlanmaya başladığı belirtildi. Esad iktidarının devrilmesinin ardından İsrail, 1974 tarihli anlaşmayı ihlal ederek Suriye içlerine doğru harekete geçmişti.
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Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail birlikleri Cemle ile Saysun'u birbirine bağlayan yolda ilerleyerek bölgede piyade unsurlarının bulunduğu bir çadır kurdu.
YENİ ASKERİ NOKTA OLUŞTURULUYOR
İsrail ordusunun ayrıca Dera'nın batısındaki Abidin köyü yakınlarında bulunan Tel el-Mağr bölgesinde de yeni bir askeri nokta oluşturmaya başladı.
Kaynaklar, söz konusu askeri noktanın halen bölgede varlığını sürdürdüğünü ve İsrail askerlerinin konuşlanmaya devam ettiğini aktardı.
ESAD DEVRİLDİKTEN SONRA ANLAŞMAYI İHLAL ETTİ
İsrail ordusu, Beşşar Esad iktidarının yıkılmasının ardından, 1974’te imzalanan 'Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nı ihlal ederek Suriye’nin güneyinde işgal ettiği Dera ve Kuneytra illerinde 10 üs ve askeri nokta inşa etmişti.
Kaynak: AA
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