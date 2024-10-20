Filistin: Gazze'nin Kuzeyindekilere 'Mutlak Ölüm' Dayatılıyor

İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki insanları bombardıman altında göçe veya katliamlarla karşı karşıya kalmaya zorladığını vurgulayan Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Filistin halkına "mutlak ölümü" dayattığını işaret etti.

Filistin: Gazze'nin Kuzeyindekilere 'Mutlak Ölüm' Dayatılıyor

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "işgal ordusunun, Gazze'nin kuzeyindeki vatandaşlara ya bombardıman altında göç etmeleri veya bireysel ya da toplu ölümü tercih etmeleri arasında dayatma yaptığı" kaydedildi.

Her iki durumda da "mutlak ölümün" dayatılmış olduğuna dikkati çekilen açıklamada, "Soykırım, dünyanın gözü önünde en açık haliyle Gazze'nin kuzeyinde vücut buluyor." denildi.

Açıklamada, "soykırım savaşının" durdurulması konusunda uluslararası başarısızlığa işaret edilerek, derhal ateşkesin sağlanması ve uluslararası kararların uygulanması çağrısı yapıldı.

Kaynak: AA

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