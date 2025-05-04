Filistin Esirler Cemiyeti: İsrail Hapishanelerindeki Filistinliler Sistematik Olarak Ölüyor

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail hapishanelerindeki binlerce Filistinlinin, gördükleri kötü muamele, işkence ve tıbbi yardımdan mahrum bırakılması nedeniyle yavaş yavaş öldüğünü ifade etti.

Filistin Esirler Cemiyeti: İsrail Hapishanelerindeki Filistinliler Sistematik Olarak Ölüyor

Filistin Esirler Cemiyeti Başkanı Abdullah ez-Zeğari, Belçika'nın başkenti Brüksel'de "Avrupa Filistinli Esirleri Destekleme İttifakı" konferansında, İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin durumuyla alakalı çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İsrail hapishanelerinin, Filistinli tutuklular için işkence alanlarına dönüştüğünü vurgulayan Zeğari, serbest bırakılan tutukluların ifadeleri ve avukatların gerçekleştirdiği ziyaretlerden çıkan sonuçların, tutukluların benzeri görülmemiş işkencelere, açlığa, tıbbi ihmale, tecavüz dahil cinsel istismara maruz kaldıklarını belgelediğini belirtti.

'TEDAVİDEN MAHRUM BIRAKILIYORLAR'

Zeğari, tutuklular arasında salgın hastalıkların yayıldığına ve tedaviden de mahrum bırakıldıklarına işaret ederek, bunun Gazze'deki soykırımın başından bu yana onlarca tutuklunun ölümüne neden olduğunu dile getirdi.

"Hapishanelerdeki binlerce Filistinli, zikrettiğimiz bu suçlardan ve tutukluları fiziksel ve psikolojik olarak yıpratma politikaları sebebiyle yavaş yavaş ölüyor." ifadesini kullanan Zeğari, uluslararası hukuk sistemini üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye ve İsrail'in "vahşi" sistemi karşısındaki eylemsizlik halinden çıkmaya çağırdı.

Kaynak: AA

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