Filistin Esir İşleri Heyeti: İsrail'in Yaptığı İntikam Savaşı!

Filistin Esir İşleri Heyeti Başkanı Kaddure Faris, bir yıldır İsrail hapishanelerinde 40 Filistinlinin öldüğü söyleyerek, "İsrail makamlarının Filistinli esirlere karşı intikam savaşı yürüttüğünü" savundu.

Son Güncelleme:
Filistin Esir İşleri Heyeti: İsrail'in Yaptığı İntikam Savaşı!

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Filistin Esir İşleri Heyeti Başkanı Kaddure Faris, işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinde düzenlediği basın toplantısında, İsrail hapishanelerindeki işkenceye dikkati çekti.

Faris, "İşgal devleti, 7 Ekim'den bu yana 40'ı şehit edilen esirlere karşı intikam savaşı yürütüyor. Esirler işgal devletinin cezaevlerinde işkenceye maruz kalıyor. Uluslararası toplum, işgalcilerin bu uygulamalarını durdurmak için her türlü tedbiri almak zorundadır." dedi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Kerim Han'ın "savaş suçu" işlediği gerekçesiyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama kararı alınmasını istendiğine işaret eden Faris, "İşgal devletini durdurmak için kararlı duruş sergilemenin zamanı geldi." diye konuştu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den beri İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 742 Filistinli hayatını kaybetti, gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı da 11 bin 100'ü aştı.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Garanti BBVA'dan Ekim Ayına Özel Promosyon! Rakam Değiştirildi Garanti BBVA'dan Ekim Ayına Özel Promosyon! Rakam Değiştirildi
Kasım Ayının En Şanslı Burçları Açıklandı. Paraya Doyacaklar Kasım Ayının En Şanslı Burçları Açıklandı. Paraya Doyacaklar
ABD'de Soykırıma Karşı Çıkanlara İfade Özgürlüğü Kısıtlaması Eleştiriliyor ABD'de Soykırıma Karşı Çıkanlara İfade Özgürlüğü Kısıtlaması Eleştiriliyor
ABD Başkanı Biden'dan Yüz Binleri İlgilendiren Karar Biden'dan Yüz Binleri İlgilendiren Karar