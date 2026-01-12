Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Hastaneye Kaldırıldı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, hastaneye kaldırıldı. Filistin Haber Ajansı Abbas'ın rutin kontrol nedeniyle hastanede olduğunu iddia etti.

Filistin'in 90 yaşındaki Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Ramallah'ta hastaneye kaldırıldı.

Rutin sağlık kontrolleri için el-İstişari Hastanesi'nde olduğu bildirilen Abbas, eylül ayında da yine aynı hastanede tedavi görmüştü.

MAHMUD ABBAS KİMDİR?

15 Kasım 1935 Safed'de doğdu. 1948 yılında İsrail kurulunca mülteci durumuna düştü. İlk İsrail-Arap Savaşı sırasında ailesiyle birlikte Suriye'ye göç etti. Suriye'de ve Moskova'da hukuk eğitimi gördükten sonra Şam Üniversitesi'nden mezun oldu. Ülkesine 1980'li yılların ortasında döndü.

Yaser Arafat'ın yakın arkadaşı olarak en başından itibaren Filistin Kurtuluş Örgütü'nün yöneticileri arasında yer aldı. 1996'da Filistin Kurtuluş Örgütü genel sekreteri ve Arafat'ın resmi olmayan sözcüsü konumundayken,Arafat'ın Oslo Sözleşmeleri'ndeki tutumunu eleştirdi, araları açıldı.

Mart 2003'te Arafat bir yandan özerk Filistin yönetiminin başbakanlığı makamını oluşturarak, diğer yandan da artık kendisine rakip olan Abbas'ı bu makama atayarak kendi yetkilerini kısıtlamak zorunda kaldı.

29 Nisan 2003 tarihinde resmen başbakan olan Abbas'ın ilk işi 2005 yılına kadar üç aşamada bağımsız bir Filistin Devleti'ni öngören yeni barış planı Yol Haritası'nı kabul etmek oldu. 4 Haziran 2003 tarihinde İsrail'le uzlaşmaya vardı ve İsrail'e yönelik şiddet eylemlerini reddettiğini açıkladı.

Yaser Arafat'ın ölümünden sonra Filistin Kurtuluş Örgütü başkanlığını devralan Abbas, 9 Ocak 2005 tarihinde yapılan seçimlere El Fetih'in adayı olarak girdi ve oyların %62.52'sini alarak Filistin Devlet başkanı seçildi. Ocak 2006'da yapılan parlamento seçimlerinde El Fetih bozguna uğradı ve parlamentodaki çoğunluğunu kaybetti. Seçimlerin kazananı Hamas oldu. Seçimlerden sonra Abbas 2009'da biten görev süresinden sonra tekrar aday olmayacağını açıklamıştı.

Kaynak: Haber Merkezi

