Filistin Devlet Başkanı ile İsrail Başbakanı, Türkiye'ye gelecek

İletişim Başkanlığı, 'Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu aynı hafta içerisinde ayrı ayrı Türkiye’de misafir edecek' açıklamasında bulundu.

Filistin Devlet Başkanı ile İsrail Başbakanı, Türkiye'ye gelecek

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 25 Temmuz 2023 tarihinde; İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise 28 Temmuz 2023 tarihinde Türkiye’ye gelecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu aynı hafta içerisinde ayrı ayrı Türkiye’de misafir edecek.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın davetine icabetle ülkemize gelecek olan liderler, güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunacaklar.

Filistin Devlet Başkanı Sayın Mahmud Abbas’ın, 25 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleştireceği Türkiye ziyaretinde, Cumhurbaşkanımız Erdoğan ile yapacağı resmi görüşmelerde, Türkiye-Filistin ilişkileri, İsrail-Filistin ihtilafı bağlamındaki son gelişmeler ile diğer güncel bölgesel ve uluslararası konular ele alınacak. Türkiye ile dost ve kardeş Filistin Devleti arasındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik olarak atılabilecek adımlar da görüşmenin gündem maddeleri arasında yer alacak.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, İsrail Başbakanı Sayın Binyamin Netanyahu’yu da 28 Temmuz 2023 tarihinde ülkemizde ağırlayacak. Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Türkiye-İsrail arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek; işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra ayrıca güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülmekte. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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