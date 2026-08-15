Filistin 20 Yıl Sonra Yapılacak Milletvekili Seçimlerine Hazırlanıyor: Kayıt İşlemleri Başladı

Filistin'de 20 yıl aradan sonra 28 Kasım 2026 yapılması planlanan milletvekili genel seçimleri öncesinde bugün itibarıyla seçmenlerin kayıt yaptırma ve bilgilerini güncelleme süreci başladı. Seçimlerin ardından Ulusal Konsey'in oluşturulması ve 2027 yılında da devlet başkanlığı seçimlerinin gerçekleştirilmesi planlanıyor.

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Filistin 20 Yıl Sonra Yapılacak Milletvekili Seçimlerine Hazırlanıyor: Kayıt İşlemleri Başladı
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Filistin Merkezi Seçim Komisyonundan yapılan açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'da sabah saatlerinde açılan merkezlerin, seçmen kayıtlarının yapılması ve bilgilerin güncellenmesi için 19 Ağustos Çarşamba gününe kadar hizmet vereceği belirtildi.

Açıklamada, gerekli şartları taşıdığı halde seçmen kütüğünde yer almayan vatandaşlar kayıt yaptırmaya, kayıtlı seçmenler ise bilgilerini güncellemeye çağrıldı.

17 YAŞINI DOLDURAN HER FİLİSTİNLİ KAYIT YAPTIRABİLİYOR

Genel seçimlerin işgal altındaki Doğu Kudüs dahil Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde yapılacağı belirtilen açıklamada, 17 yaşını dolduran her Filistin vatandaşının seçmen kaydı yaptırma hakkına sahip olduğu kaydedildi.

Açıklamada, seçmen bilgilerinin güncellenmesi işleminin yalnızca Batı Şeria'da yapılacağı, Gazze Şeridi'ndeki vatandaşların ise Filistin Nüfus Kayıt Sistemi üzerinden seçmen kütüğüne otomatik olarak kaydedileceği belirtildi.

20 YIL SONRA SANDIKLAR YENİDEN KURULACAK

Filistin Devlet Başkanı Abbas, 9 Temmuz'da imzaladığı başkanlık kararnamesiyle, 2006'dan bu yana yapılamayan milletvekili genel seçimleri için 28 Kasım 2026 tarihini belirlemişti.

Abbas, 28 Kasım'deki milletvekili seçimlerinin ardından Ulusal Konseyin oluşturulacağını ve 2027'de devlet başkanlığı seçimlerinin gerçekleştirileceğini açıklamıştı.

Hamas Siyasi Büro Üyesi ve Ulusal İlişkiler Ofisi Başkanı Husam Bedran da Hamas'ın Filistin seçimlerine "mümkün olan en geniş ulusal ittifak" içinde katılacağını duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Filistin Seçim Mahmud Abbas
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