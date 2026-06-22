Filipinler'de Okul Katliamı: 3 Öğrenci Hayatını Kaybetti
Filipinler'de bir lisede, 2 şüphelinin silahlarla sınıfları basarak ateş açması sonucu 3 öğrenci hayatını kaybetti, 5 öğrenci ise yaralandı. Olayın ardından düzenlenen operasyonda yakalanan zanlılardan birinin aynı okulda eğitim gördüğü açıklandı.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Filipinler polisi, 2 erkek şüphelinin, San Jose Ulusal Lisesine silahlı saldırı düzenlediğini açıkladı. Yetkililer, olayda ilk belirlemelere göre 3 öğrencinin yaşamını yitirdiğini, 5 öğrencinin de yaralandığını belirtti.
BİRİ OKULUN ÖĞRENCİSİ ÇIKTI
Saldırıyla bağlantılı 2 şüphelinin gözaltına alındığını aktaran polis, şüphelilerden birinin saldırının düzenlendiği lisede öğrenci olduğunu ifade etti.
Polis, olayın ardından okul çevresinde güvenlik önlemlerini artırmak amacıyla bölgeye ek ekipler sevk etti.
1500'den fazla öğrencinin eğitim gördüğü lisede yaşanan silahlı saldırının nedeni araştırılıyor.
Kaynak: AA
Son Güncelleme: