Filipinler'de Okul Katliamı: 3 Öğrenci Hayatını Kaybetti

Filipinler'de bir lisede, 2 şüphelinin silahlarla sınıfları basarak ateş açması sonucu 3 öğrenci hayatını kaybetti, 5 öğrenci ise yaralandı. Olayın ardından düzenlenen operasyonda yakalanan zanlılardan birinin aynı okulda eğitim gördüğü açıklandı.

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Filipinler'de Okul Katliamı: 3 Öğrenci Hayatını Kaybetti
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Filipinler polisi, 2 erkek şüphelinin, San Jose Ulusal Lisesine silahlı saldırı düzenlediğini açıkladı. Yetkililer, olayda ilk belirlemelere göre 3 öğrencinin yaşamını yitirdiğini, 5 öğrencinin de yaralandığını belirtti.

BİRİ OKULUN ÖĞRENCİSİ ÇIKTI

Saldırıyla bağlantılı 2 şüphelinin gözaltına alındığını aktaran polis, şüphelilerden birinin saldırının düzenlendiği lisede öğrenci olduğunu ifade etti.

Filipinler'de Okul Katliamı: 3 Öğrenci Hayatını Kaybetti - Resim : 1

Polis, olayın ardından okul çevresinde güvenlik önlemlerini artırmak amacıyla bölgeye ek ekipler sevk etti.

Filipinler'de Okul Katliamı: 3 Öğrenci Hayatını Kaybetti - Resim : 2

1500'den fazla öğrencinin eğitim gördüğü lisede yaşanan silahlı saldırının nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA

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