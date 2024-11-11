Filipinlerde Felaket! Binlerce Köy Boşaltıldı

Bazı uçak ve feribot seferlerinin iptal edildiği açıklanırken, riskli bölgelerde bulunan birçok okul ve devlet dairesinin ise geçici olarak kapatıldığı duyuruldu. Şiddetli yağış ve rüzgarların neden olduğu maddi hasar ise amatör kameralara yansıdı.