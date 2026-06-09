Filipinler'de 7,8'lik Dehşet! Ölü Sayısı Artıyor, 1500 Ev Tamamen Yıkıldı

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Filipinler'in güneyindeki Mindanao bölgesinde Sarangani ilinin Soccsksargen bölgesindeki Kablalan ilçesinin 26 kilometre güneybatısında dün meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki depremin ardından bilanço ağırlaşıyor. Philstar gazetesinin hükümet yetkililerine dayandırdığı son dakika raporlarına göre, asrın felaketlerinden birini yaşayan adada arama-kurtarma çalışmaları zamana karşı yarışla sürdürülüyor.

DEPREMİN ACI BILANÇOSU

Philstar gazetesinin hükümet yetkililerine dayandırdığı haberine göre, enkaz altında kalan ve hastanede yaşam mücadelesini kaybedenlerle birlikte ölü sayısı 37'ye çıktı. Hastanelerde tedavi altına alınan yaralı sayısı 456'ya ulaşırken, 4 kişi için henüz kayıp ihbarı bulunuyor. Depremin doğrudan etkilediği kişi sayısı 77 bin 186 olarak açıklandı.

1500 EV YERLE BİR OLDU

Yapılan ilk incelemelerde, can kayıplarının çok büyük bir kısmının güvenli olmayan yapılardan düşen dev enkaz parçalarından kaynaklandığı belirlendi. İlk tespitlere göre bölgede 1889 ev büyük hasar görürken, bu konutlardan yaklaşık 1500'ü tamamen yıkılarak yerle bir oldu. Yol ve köprülerin çökmesi nedeniyle birçok köye ulaşım güçlükle sağlanıyor.

HAVALİMANI HASAR GÖRDÜ, HASTANELER JENERATÖRLE AYAKTA

Depremin altyapıda yarattığı tahribat hayatı durma noktasına getirdi. General Santos Havalimanı'nın ağır hasar alması sebebiyle uçuşlar iptal edildi veya çevre havalimanlarına yönlendirildi. Elektrik iletim hatlarının kopması nedeniyle karanlığa gömülen hastanelere acil koduyla yakıt ve jeneratör sevk ediliyor. Artçı sarsıntı korkusuyla evlerine giremeyen binlerce depremzede açık alanlarda geceliyor, hükümet geniş çaplı çadır kent kurulumu için düğmeye bastı.

Yetkililer, bölgedeki hasarın boyutunun çok büyük olduğunu ve şehirlerin yeniden ayağa kaldırılacağı rehabilitasyon sürecinin ne kadar süreceğinin henüz öngörülemediğini vurguladı.

NE OLMUŞTU? ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden (USGS) yapılan açıklamaya göre, dün Sarangani ilinin Soccsksargen bölgesindeki Kablalan ilçesinin 26 kilometre güneybatısında 7,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedilmişti. USGS, depremin 55,2 kilometre derinlikte meydana geldiğini açıklamıştı. Depremin ardından 4,6 ila 6,5 büyüklüğünde birçok deprem kaydedilmişti. Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, tsunamiye karşı savunmasız bölgelerdeki vatandaşlara derhal yüksek bölgelere gitmeleri çağrısında bulunmuştu. Filipinler'deki depremin ardından Pasifik kıyıları için tsunami uyarısı yayımlamıştı. "Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağındaki Filipinler'de büyük çaplı depremler sık yaşanıyor.

Kaynak: AA