Filipinler'de 6,4 Büyüklüğünde Deprem

Filipinler’in güneydoğusunda, Baculin bölgesi açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. USGS, merkez üssünün Baculin’in 16 kilometre doğusu olduğunu açıkladı.

Filipinler'de 6,4 Büyüklüğünde Deprem
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Filipinler'in Baculin bölgesi açıklarında 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Filipinler'in güneydoğu açıklarında deprem meydana geldiğini bildirdi.

Büyüklüğü 6.4 olarak kaydedilen depremin merkez üssünün, Baculin bölgesinin yaklaşık 16 kilometre doğu açıkları olduğu belirtildi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Kaynak: DHA

Etiketler
Deprem Filipinler
Trump'tan Olay Sözler! 'Ben Kralım, Maduro Vahşi' Trump'tan Olay Sözler! 'Ben Kralım, Maduro Vahşi'
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Venezuela Petrolü İçin Yeni Hamle! Trump Yönetimi Harekete Geçti Venezuela Petrolü İçin Yeni Hamle! Trump Yönetimi Harekete Geçti
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
19 İlin Valisi Değişti! Dikkat Çeken Yalova Detayı 19 İlin Valisi Değişti! Dikkat Çeken Yalova Detayı
5 Liralık Fiyat Tartışmasında Akrabasını Öldürdü! 5 Liralık Fiyat Tartışmasında Akrabasını Öldürdü!
Samsun'da Çocuğa Cinsel İstismar! 4 Şüpheli Gözaltında Samsun'da Çocuğa Cinsel İstismar! 4 Şüpheli Gözaltında
Borsada Manipülasyon Soruşturması! 6 İlde Eş Zamanlı Operasyon: Çok Sayıda Gözaltı Borsada Manipülasyon Soruşturması! 6 İlde Eş Zamanlı Operasyon
Beşiktaş'ta Ani Veda! Yıldız Oyuncu Ayrıldı Beşiktaş'ta Ani Veda!