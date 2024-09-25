Filipinler ve Çin Arasında Donanma Gerginliği: 251 Gemi Bölge İhlali Yaptı

Batı Filipin Denizi'nde varlık gösteren Çin menşeli gemi sayısı, son dönemde rekor seviyeye ulaştı. Filipinler Donanması, 17-23 Eylül tarihlerinde Çin donanmasına ait savaş gemileri, botlar, küçük çaplı gemiler ve üç araştırma gemisinin aralarında olduğu 251 geminin Filipinlerin münhasır ekonomik bölgesini ihlal ettiğini açıkladı.

BÖLGEDE ÇİN'E AİT SAVAŞ GEMİLERİ GÖRÜLDÜ

Donanma, bu gemilerden 153'ünün, bölgedeki Ayungin ve Sabina Sığlıkları civarında yoğunlaştığını kaydetti. Filipinler Donanması, sadece son bir haftada ülkenin münhasır ekonomik bölgesinde Çin'e ait 16 savaş gemisinin görüldüğünü açıkladı.

Donanma Sözcüsü Tümamiral Roy Vincent Trinidad, yaptığı basın açıklamasında, Çin gemilerinin bölgedeki varlığının 'yasa dışı' olduğunu söyledi.

SABİNA SIĞI'NDAKİ GERİLİM

Filipinler'in "Escoda", Çinlilerin "Şienbin" adını verdiği Sabina Sığı, Güney Çin Denizi'nde Spratly Adaları'nın güneyindeki, Filipinler'in Palawan Adası'nın 130 kilometre batısında yer alıyor.

Filipinler'in sahil güvenlik gemisi BRP Teresa Magbanua'nın 17 Nisan'dan bu yana demirli tutulduğu resif ve çevresinde son aylarda Çin ve Filipinler sahil güvenlik gemileri arasında çarpışmalara varan sürtüşmeler yaşanmıştı.

Çin'in, Filipin gemilerinin söz konusu gemiye ikmal sağlamak üzere düzenlediği seferleri engelleme çalışması iki ülke arasında gerilimi tırmandırmıştı.

Çin, 30 Ağustos'ta da Filipinler'e, Güney Çin Denizi'ndeki Sabina Sığı'nda bulunan sahil güvenlik gemisini çekmesi uyarısında bulunmuştu.

GÜNEY ÇİN DENİZİ ANLAŞMAZLIĞI

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odağında yer alıyor. Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken yer altı kaynakları açısından zengin bölgede Filipinler'in yanı sıra Vietnam, Brunei ve Malezya da hak iddia ediyor.

Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda üsler inşa etmesine, askeri unsurların yanı sıra sivil gemi filolarıyla varlık göstermesine, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.

Hollanda'nın Lahey kentindeki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.

Kaynak: AA