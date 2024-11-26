Fenomenin Başını TikTok Yaktı! Hapse Atıldı, Videoları Kaldırıldı

Polis, şüphelinin kimliğini mağaza güvenlik kameralarından elde edilen görüntüler ve sosyal medyada yayımladığı bir TikTok videosu aracılığıyla tespit etti. Velez, olay günü Target mağazasında alışveriş yaparken çektiği görüntüleri TikTok hesabında paylaşmıştı. Videoda bir Stanley termos, kozmetik çantası ve süt-kurabiye seti gibi ürünler alırken görülen Velez, bu eşyaları aracıyla taşırken de kayıt altına alınmıştı. Polis, bu videoyu ve mağaza güvenlik kayıtlarını karşılaştırarak Velez’in kimliğini doğruladı.