Fenerbahçe'nin eski yıldızını öldüren polisin ifadesi ortaya çıktı
Fenerbahçe'de 1995/96 sezonunda forma giyen ve akıllara Galatasaray derbisinde yaptığı hat trick ile kazınan Atkinson'un ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, Atkinson'a defalarca copla vuran kadın polis memurunun çıktığı mahkemede verdiği ifade herkesi şaşırttı.
1995/1996 sezonunda Aston Villa'dan Fenerbahçe'ye transfer olan ve ülkemizde 1 sezon forma giydikten sonra Manchester City'nin yolunu tutan ve 2001 yılında aktif futbolculuk kariyerini noktalayan Dalian Atkinson, 2016 yılında kadın polis memuru Mary Ellen Bettley-Smith tarafından copla defalarca vurarak öldürmüştü.
"YAPMAM GEREKENİ YAPTIM"
Mahkemeye taşınan olay sonrası üçüncü duruşma gününde, görevi kötüye kullandığı iddialarını reddederken, disiplin kuruluna "Yapmam gerektiğini düşündüğüm şeyi" yaptığını söyledi.
"ÇOK KORKTUM"
Atkinson'u yerde tutmak için vurduğunu söyleyen polis memuru "Tekrar ayağa kalktığında ne yapacağını bilmediğimden çok korktum" ifadelerini kullandı.
DERBİDE HAT-TRICK YAPMIŞTI
Galatasaray derbisinde yaptığı hat-trick'le Fenerbahçe taraftarının unutulmazları arasına giren Atkinson, Bettley-Smith'in ortağı Benjamin Monk tarafından şok tabancası ile vurulduktan sonra kafasının tekmelenmesi yüzünden hayatını kaybetmişti. Monk 2021'de adam öldürmekten hapse atıldı.