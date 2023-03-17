Fenerbahçe'nin eski yıldızını öldüren polisin ifadesi ortaya çıktı

1995/1996 sezonunda Aston Villa'dan Fenerbahçe'ye transfer olan ve ülkemizde 1 sezon forma giydikten sonra Manchester City'nin yolunu tutan ve 2001 yılında aktif futbolculuk kariyerini noktalayan Dalian Atkinson, 2016 yılında kadın polis memuru Mary Ellen Bettley-Smith tarafından copla defalarca vurarak öldürmüştü.