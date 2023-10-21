Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yıldızıydı: İsrailli Revivo TFF'ye ateş püskürdü

Geçmişte Fenerbahçe ve Galatasaray’da forma giymiş olan İsrailli eski futbolcu Haim Revivo Türkiye Futbol Federasyonu’na ateş püskürdü.

51 yaşındaki eski futbolcu, şu sıralar sosyal medya hesabından yaptığı İsrail paylaşımları ile gündeme geliyor. Ülkesinin Gazze'de gerçekleştirdiği katliama destek veren Revivo, TFF ile ilgili de Instagram hesabından tepki çekecek bir paylaşımda bulundu.

Revivo şunları söyledi:

"Sana yazıklar olsun Türkiye Futbol Federasyonu. Gazzeli vatandaşlar için saygı duruşunda bulunacak siyah kurdaleler takacaksınız ama Hamas'ın katlettiği Yahudiler için bunu yapmıyorsunuz. Bu davranışın Türk halkının çoğunluğunu temsil etmediğine eminim. Ama endişelenmeyin gelecekte tarih sizi yargılayacak."