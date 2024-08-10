Fed'in 2025 ve 2026 Yılı Toplantı Takvimi Belli Oldu

FED'in 2025 ve 2026 yılları için toplantı takvimi belli oldu. FED, her yıl olduğu gibi 2025 ve 2026'da da 8 kez toplanacak.

Son Güncelleme:
Fed'in 2025 ve 2026 Yılı Toplantı Takvimi Belli Oldu

ABD Merkez Bankası’nın (FED), 2025 ve 2026 yılı toplantı tarihleri belli oldu.

Bloomberg’de yer alan habere göre, Fed'den yapılan yazılı açıklamada, söz konusu yıllarda düzenlenecek Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantılarının planlanan tarihlerine yer verildi. FOMC, her yıl olduğu gibi 2025 ve 2026'da da 8 kez toplanacak.

Buna göre, FOMC toplantıları 2025 yılında 28-29 Ocak, 18-19 Mart, 6-7 Mayıs, 17-18 Haziran, 29-30 Temmuz, 16-17 Eylül, 28-29 Ekim ve 9-10 Aralık'ta gerçekleştirilecek. Bankanın toplantıları, 2026 yılında da 27-28 Ocak, 17-18 Mart, 28-29 Nisan, 16-17 Haziran, 28-29 Temmuz, 15-16 Eylül, 27-28 Ekim ve 8-9 Aralık'ta yapılacak.

Ayrıca 2027 yılının ilk FOMC toplantısı ise 26-27 Ocak'ta düzenlenecek. Açıklamada, FOMC toplantılarının ikinci gününde politika karar metnin yayımlanacağı, ardından Fed başkanının basın toplantısı düzenleyeceği bildirildi. Fed'in bu yılın geri kalanındaki 3 toplantısı ise 17-18 Eylül, 6-7 Kasım ve 17-18 Aralık'ta yapılacak.

Etiketler
Faiz ABD FED
Son Güncelleme:
İsrail, Gazze'de Okula Saldırdı! 100 Kişi Hayatını Kaybetti İsrail, Gazze'de Okula Saldırdı
Tava Ciğerinin Ayrılmaz Parçasının Kurutulma Süreci Başladı Tava Ciğerinin Ayrılmaz Parçasının Kurutulma Süreci Başladı
Teknoloji Dünyasını Yasa Boğan Ölüm Teknoloji Dünyasını Yasa Boğan Ölüm
Dünyanın en mutlu ülkeleri belli oldu: Türkiye Kaçıncı Sırada? Dünyanın en mutlu ülkeleri belli oldu: Türkiye Kaçıncı Sırada?
ÇOK OKUNANLAR
Şener Şen'in Ankara'daki Oyununa Saldırı: Cam Şişeler Fırlatıldı, Oyuna Ara Verildi Şener Şen'in Ankara'daki Oyununa Saldırı
Dünyaca Ünlü Markadan Türkiye Kararı: Tüm Ürünlerin Satışını Yasakladılar! Dünyaca Ünlü Markadan Türkiye Kararı: Tüm Ürünlerin Satışını Yasakladılar!
Zara, Pull&Beer, Oysho, Bershka, Stradivarius, Massimo Dutti... İspanyol Giyim Devi Türkiye'den Çekiliyor mu? İspanyol Giyim Devi Türkiye'den Çekiliyor mu?
Tekne Vahşetinde Yeni Ayrıntılar: Öldürdüğü Kadının Ablasıyla da İlişkisi Varmış! Öldürdüğü Kadının Ablasıyla da İlişkisi Varmış!
Erdoğan İmzaladı: Atama ve Görevden Alma Kararları Resmi Gazete’de Atama ve Görevden Alma Kararları Resmi Gazete’de