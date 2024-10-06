Fas’tan Filistin’e Büyük Destek

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının birinci yılı dolayısıyla Fas’ın başkenti Rabat’ta gösteri yapıldı.

Fas’tan Filistin’e Büyük Destek

On binlerce Faslı, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana süren saldırıları nedeniyle Filistin'de yaşanan insani drama dikkati çekmek amacıyla "Filistin özgürleşene dek Aksa Tufanı’’, "İsrail’le normalleşme şehitlere ihanettir" temasıyla bir araya geldi.

Göstericiler başkent Rabat'taki Eski Şehir’den parlamento binası önüne yürüyerek Filistin'e destek sloganları attı.

İsrail’in Gazze’de işlediği soykırımı durdurmasını isteyen Faslılar, uluslararası toplumdan saldırılarını sonlandırması için İsrail’e baskı yapmasını talep etti.

Filistin ve Lübnan’da sivil ölümlerin durdurulmasını talep eden göstericiler, ABD hükümetinin İsrail’e verdiği desteği de kınadı.

Kaynak: AA

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