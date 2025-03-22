Fas’ta Tarihe Işık Tutacak Keşif, İlk Yerleşim Yeri Bulundu

Barselona Üniversitesi'nden bilim insanları, Fas'ın Kach Kouch bölgesinde, Bronz Çağı'na ait ilk yerleşim alanının keşfedildiğini duyurdu. Milattan önce 2200 ile 600 yılları arasına tarihlenen yerleşimin, Fenikeliler'den önceki erken yerleşim olmasının yanı sıra tarım ve kültürel etkileşimlere ışık tuttuğu ifade edildi.

Bronz Çağı yerleşimlerinin büyük çoğunluğunun Avrupa topraklarında belgelendiğini söyleyen uzmanlar, coğrafi yakınlıklarına rağmen, Mağrip’in uzun süre bu tarihsel anlatılardan dışlandığına dikkat çekti.

Barselona Üniversitesi’nden Hamza Benattia Melgarejo’nun önderliğindeki araştırma ekibi, bölgedeki ilk Bronz Çağı yerleşimini, Fenikeliler dönemi öncesine ait olarak keşfetti. Bu keşfin, Afrika ve Akdeniz tarihinde büyük öneme sahip olduğuna da dikkat çekildi.

Kaynak: DHA