Fast Food Devi McDonald’s Hacklendi! Saniyeler İçinde Yüz Binlerce Dolarlık Vurgun

Dünyaca ünlü fast food zinciri McDonald’s’ın Instagram hesabı ele geçirildi. Eylemi gerçekleştiren hackerler, yaptıkları paylaşımlarla kripto piyasasında yüz binlerce dolar kazandıklarını iddia etti.

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Fast Food Devi McDonald’s Hacklendi! Saniyeler İçinde Yüz Binlerce Dolarlık Vurgun

Dünyanın en popüler fast food zincirlerinden McDonald’s’ın Instagram hesabı bir hacker grubu tarafından ele geçirildi. Hackerler, ele geçirdikleri popüler sosyal medya platformundan Solana ağında çıkarlan "GRIMACE" isimli bir ‘meme token’ın tanıtımını paylaştı.

Söz konusu tanıtımın ardından token’in piyasa değeri 100 bin dolardan 20 milyon dolara çıktı. 5 milyondan fazla takipçinin bulunduğu hesabın hacklendiğinin ortaya çıkması üzerine ise kullanıcılar satış yapmaya başladı ve token’ın değeri 1 milyon doların altına indi.

Sözcü'nün aktardığına göre; hacker grubu, McDonald’s’ın Instagram’daki biyografi kısmına da "Solana'daki 700.000 dolar için teşekkür ederim" notu düştü.

TAKİPÇİLERDEN ÖZÜR DİLEDİLER

McDonald’s resmi bir açıklama yapmazken, The Us Sun’a konuşan yetkili, “Sosyal medya hesabımızı etkileyen münferit olayın farkındayız. Hesaptaki sorunu çözdük. Bu süredeki paylaşılan saldırgan dil için takipçilerimizden özür dileriz” dedi.

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