Faşir'de Topçu Bombardımanı: 62 Ölü Var

Sudan'ın batısındaki Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir'de Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) topçu bombardımanı sonucu 62 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kuzey Darfur eyaleti hükümetinden yapılan açıklamada, HDK'nin, Faşir kentindeki "savunmasız vatandaşlara, hizmet kurumlarına ve pazarlara yönelik ihlallerini sürdürdüğü" belirtildi.

Açıklamada, "HDK, perşembe ve cuma günleri pazarlara ve yerleşim yerlerine yönelik rastgele top atışlarını yoğunlaştırarak insanlık dışı operasyonlar gerçekleştirdi." ifadesine yer verildi.

Bu saldırılar sonucu 62 kişinin yaşamını yitirdiği bilgisi paylaşılan açıklamada, HDK'nin canlı hayvan pazarını da hedef aldığı kaydedildi.

5 eyaletten oluşan Darfur bölgesinin 4 eyaletini kontrol eden HDK, ordunun kontrolündeki Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir'i 10 Mayıs'tan beri kuşatıyor.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 13 Haziran'da HDK'ye Faşir kuşatmasını sonlandırması, burada çatışmaya son verilmesi ve gerginliğin azaltılması çağrısında bulunmuştu.

- Sudan'daki iç savaş

Sudan'da 30 yıl süren Ömer el Beşir iktidarının halk ayaklanmasıyla devrilmesi sonrası sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümete karşı ortak darbe yapan ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki güç mücadelesi 17 aydan fazla süredir sürüyor.

Savaşın bitirilmesi için başlatılan tüm çözüm girişimleri sonuçsuz kalmıştı.

Birleşmiş Milletlere göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 10 milyondan fazla kişi ise yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda bulunuyor.

Kaynak: AA