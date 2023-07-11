Fagradalsfjall Yanardağı 11 ay aradan sonra tekrar harekete geçti

Sismik faaliyetlerin arttığı İzlanda'da Fagradalsfjall Yanardağı aylar sonra harekete geçti. Fagradalsfjall Yanardağı, 11 ay aradan sonra dün tekrar patlamaya başladı.

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Fagradalsfjall Yanardağı 11 ay aradan sonra tekrar harekete geçti

İzlanda Meteoroloji Dairesinden yapılan açıklamada, "Patlama küçük çaplı ve yanardağ henüz atmosfere duman salmadı. Yanardağın eteklerindeki çatlaklardan akan lav 200 metrelik bir pınar oluşturuyor." denildi.

Yetkililer, "yüksek seviyeli tehlikeli volkanik gazların" solunması riskine karşın yanardağ ve çevresinde doğa yürüyüşü yapılmamasını tavsiye etti. Patlamanın hava trafiğini olumsuz etkilemediği bildirildi.

Litli-Hrutur dağlarının yakınındaki bir vadide yer alan yanardağ, başkent Reykjavik'ten 30 kilometre uzaklıkta, uluslararası uçuşların yapıldığı Keflavik Havalimanı'nın çevresinde bulunuyor.

Fagradalsfjall Yanardağı, son iki sene içerisinde iki kez patlamasına rağmen maddi zarara veya uçuşların iptaline sebep olmadı.

Kaynak: AA

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