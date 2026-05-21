Everest’te Tarihi Gün: Tek Günde 274 Dağcı Zirveye Çıkarak Dünya Rekorunu Kırdı!

Çin’in Tibet Özerk Bölgesi ile Nepal arasında yer alan, 8 bin 848 metre irtifasıyla dünyanın en yüksek zirvesi konumundaki Everest Dağı, peş peşe kırılan tarihi rekorlara sahne oldu.

Nepal Turizm Bakanlığı yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, hava şartlarının kusursuz olduğu dün, günü fırsat bilen 274 dağcı aynı anda Everest'in zirvesine ayak bastı.

YENİ DÜNYA REKORU

Bu kitlesel tırmanışla birlikte, Everest Dağı'nın zirvesine tek bir günde ulaşan en fazla kişi sayısına ilişkin yeni bir dünya rekoru kırılmış oldu. Bundan önceki rekor 22 Mayıs 2019 tarihinde kırılmış, o gün Nepal kanadından 223, Çin (Tibet) kanadından ise 113 dağcı zirveye ulaşmıştı.

'ZİRVEYE EN ÇOK ÇIKAN İNSAN'

Aynı gün yaşanan bir diğer tarihi başarı ise dağcılık dünyasının efsane ismi Kami Rita Sherpa’dan geldi. Dünyaca ünlü Nepalli dağcı, Everest’in zirvesine tam 32. kez çıkarak kendisine ait olan "zirveye en çok çıkan insan" rekorunu bir kez daha tazeledi.

PROTEZSİZ ZİRVE YAPAN İLK AMPUTE SPORCU

Yaşadığı trajik bir kaza sonucu iki bacağı da ampute edilen Rus ampute sporcu Rustam Nabiev, protez bacak dahi kullanmadan sadece elleri ve özel ekipmanlarının yardımıyla dünyanın en yüksek zirvesine tırmanmayı başardı.

Everest Ana Kampı saha ofisi koordinatörü Khim Lal Gautam, Nabiev'in zirveye sorunsuz ulaştığını ve güvenli bir şekilde iniş protokolüne başladığını teyit etti.

Rustam Nabiev, 2015 yılında askerlik görevini yaptığı sırada uyuduğu kışla binasının çökmesi sonucu göçük altında kalmış ve iki bacağını birden kaybetmişti. Kazanın ardından hayata küsmeyen ve engelli bireylerin doğa sporlarında neler başarabileceğini tüm dünyaya kanıtlamak isteyen Nabiev, daha önce Rusya'daki Elbrus Dağı'na tırmanmış, 2011'de ise Nepal'deki Manaslu Dağı'nın zirvesine çıkmayı başarmıştı. Nabiev'in Everest başarısı, dünya dağcılık tarihine altın harflerle yazıldı.

Kaynak: AA