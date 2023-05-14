Eurovision 2023'ün kazananı belli oldu!

Bu yıl 67. kez düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nın finali bu akşam gerçekleşti. 26 ülkenin şampiyonluk için mücadele ettiği yarışmada kazanan belli oldu.

Dünyanın heyecanla takip ettiği Eurovision Şarkı Yarışması bu sene Liverpool'da gerçekleştirildi. 2022 şampiyonu Ukrayna olmuştu. Eurovision takipçileri 2023 kazananını merak ediyor... 26 ülkenin finalist olarak 13 Mayıs Cumartesi yarıştığı Eurovision Şarkı Yarışması kazananı kim oldu?

EUROVİSİYON 2023 KAZANANI KİM?

Merakla beklenen büyük finalde kazanan belli oldu! Eurovision 2023'ün kazananı Tattoo isimli şarkısı ile İsveç oldu!

DİĞER ÜLKELERİN SIRLAMASI İSE ŞÖYLE

EUROVİSİON 2023 KATILAN ÜLKELER

Arnavutluk

Avustralya

Avusturya

Azerbaycan

Belçika

Çek Cumhuriyeti

Danimarka

Ermenistan

Estonya

Finlandiya

Gürcistan

Hırvatistan

Hollanda

İrland

İsrail

İsveç

İsviçre

İzlanda

Güney Kıbrıs

Letonya

Litvanya

Malta

Moldova

Norveç

Polonya

Portekiz

Romany

San Marino

Sırbistan

Slovenya

Yunanistan

Almanya

Birleşik Krallık

Fransa

İspanya

İtalya

Ukrayna



