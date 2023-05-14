Eurovision 2023'ün kazananı belli oldu!
Eurovision Şarkı Yarışması 2023'ün finali yapıldı. Yarışmayı takip edemeyenler yarışmayı kimin kazandığını merak ediyor. İşte Eurovision 2023'ün kazananı...
Bu yıl 67. kez düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nın finali bu akşam gerçekleşti. 26 ülkenin şampiyonluk için mücadele ettiği yarışmada kazanan belli oldu.
Dünyanın heyecanla takip ettiği Eurovision Şarkı Yarışması bu sene Liverpool'da gerçekleştirildi. 2022 şampiyonu Ukrayna olmuştu. Eurovision takipçileri 2023 kazananını merak ediyor... 26 ülkenin finalist olarak 13 Mayıs Cumartesi yarıştığı Eurovision Şarkı Yarışması kazananı kim oldu?
EUROVİSİYON 2023 KAZANANI KİM?
Merakla beklenen büyük finalde kazanan belli oldu! Eurovision 2023'ün kazananı Tattoo isimli şarkısı ile İsveç oldu!
DİĞER ÜLKELERİN SIRLAMASI İSE ŞÖYLE
EUROVİSİON 2023 KATILAN ÜLKELER
Arnavutluk
Avustralya
Avusturya
Azerbaycan
Belçika
Çek Cumhuriyeti
Danimarka
Ermenistan
Estonya
Finlandiya
Gürcistan
Hırvatistan
Hollanda
İrland
İsrail
İsveç
İsviçre
İzlanda
Güney Kıbrıs
Letonya
Litvanya
Malta
Moldova
Norveç
Polonya
Portekiz
Romany
San Marino
Sırbistan
Slovenya
Yunanistan
Almanya
Birleşik Krallık
Fransa
İspanya
İtalya
Ukrayna