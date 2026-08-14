Etna Yanardağı’nda Alarm: Lav Akıntıları Sürüyor, Uçuşlar Durduruldu

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İtalya’nın Sicilya Adası’ndaki Katanya kentinde bulunan Etna Yanardağı’nda püskürme faaliyetleri devam ediyor. Yanardağın 2 bin 750 ve 1.900 metre rakımındaki bacalarından beslenen aktif lav akıntılarının sürdüğü bildirildi. Voragine zirve kraterindeki kül çıkışının da devam ettiği belirtilirken, gece saatlerinde lavların oluşturduğu görüntü turistlerin ve bölgedeki meraklıların ilgisini çekti. Volkanik hareketliliği yakından görmek isteyen çok sayıda kişi bölgeye yöneldi.

BÖLGEDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Aktif lav akıntılarına doğru yaşanan yoğun ve tehlikeli hareketlilik nedeniyle yerel makamlar güvenlik tedbirlerini artırdı. Dağ çevresindeki yollarda sıkı kontroller yapılırken, Mareneve yolu başta olmak üzere önemli güzergahlarda park yasağı uygulandı. Yetkililer ayrıca volkanik faaliyetlerden etkilenen bazı bölgelere erişimi kısıtladı.

KATANYA’DA UÇUŞLAR DURDURULDU

Etna’dan atmosfere yayılan ve çevreye düşen yoğun volkanik kül, Katanya Uluslararası Havalimanı’ndaki uçuş operasyonlarını da olumsuz etkiledi. Son 20 yılın en ağır acil durumlarından biri olarak değerlendirilen gelişme nedeniyle havalimanındaki uçuşların yarına kadar geçici olarak durdurulduğu bildirildi.

Kaynak: AA