Etna Yanardağı’nda Alarm: Lav Akıntıları Sürüyor, Uçuşlar Durduruldu

İtalya’nın Sicilya Adası’ndaki Etna Yanardağı’nda püskürme ve aktif lav akıntıları sürüyor. Volkanik kül nedeniyle Katanya Uluslararası Havalimanı’nda uçuşlar geçici olarak durdurulurken, lav akıntılarını izlemek isteyen turistlerin bölgeye yoğun ilgisi üzerine güvenlik önlemleri artırıldı.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İtalya’nın Sicilya Adası’ndaki Katanya kentinde bulunan Etna Yanardağı’nda püskürme faaliyetleri devam ediyor. Yanardağın 2 bin 750 ve 1.900 metre rakımındaki bacalarından beslenen aktif lav akıntılarının sürdüğü bildirildi. Voragine zirve kraterindeki kül çıkışının da devam ettiği belirtilirken, gece saatlerinde lavların oluşturduğu görüntü turistlerin ve bölgedeki meraklıların ilgisini çekti. Volkanik hareketliliği yakından görmek isteyen çok sayıda kişi bölgeye yöneldi.

Etna Yanardağı’nda Alarm: Lav Akıntıları Sürüyor, Uçuşlar Durduruldu - Resim : 1

BÖLGEDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Aktif lav akıntılarına doğru yaşanan yoğun ve tehlikeli hareketlilik nedeniyle yerel makamlar güvenlik tedbirlerini artırdı. Dağ çevresindeki yollarda sıkı kontroller yapılırken, Mareneve yolu başta olmak üzere önemli güzergahlarda park yasağı uygulandı. Yetkililer ayrıca volkanik faaliyetlerden etkilenen bazı bölgelere erişimi kısıtladı.

Etna Yanardağı’nda Alarm: Lav Akıntıları Sürüyor, Uçuşlar Durduruldu - Resim : 2

KATANYA’DA UÇUŞLAR DURDURULDU

Etna’dan atmosfere yayılan ve çevreye düşen yoğun volkanik kül, Katanya Uluslararası Havalimanı’ndaki uçuş operasyonlarını da olumsuz etkiledi. Son 20 yılın en ağır acil durumlarından biri olarak değerlendirilen gelişme nedeniyle havalimanındaki uçuşların yarına kadar geçici olarak durdurulduğu bildirildi.

Kaynak: AA

Etiketler
Etna Yanardağı İtalya
Son Güncelleme:
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
ABD’de Yaklaşık 16 Yıl Sonra Bir İlk Gerçekleşebilir: 3 İdam Aynı Günde ABD’de Yaklaşık 16 Yıl Sonra Bir İlk Gerçekleşebilir
Belçika’da Tadilat Sırasında Akılalmaz Keşif: Duvara 9 Milyon Euroluk Altın Gizlenmiş Belçika’da Tadilat Sırasında 9 Milyon Euroluk Keşif
ÇOK OKUNANLAR
ÖTV İndirimi Buhar Oldu! Motorin ve Benzine Dev Zam ÖTV İndirimi Buhar Oldu! Akaryakıtta Çifte Zam
Alihan Kuriş Operasyonunda Çarpıcı Detay: Gizli Bölmede Saklanırken Yakalandı Alihan Kuriş Operasyonunda Çarpıcı Detay
CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan Kesin İhraç Talebiyle Disipline Sevk Edildi CHP'li Vekile Kesin İhraç Talebi
Diyarbakır'da İndirim İzdihamı Diyarbakır'da İndirim İzdihamı
İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş İstifa Etti! AK Parti'ye mi Katılacak? İYİ Partili Milletvekili İstifa Etti