Etna Yanardağı Yeniden Faaliyete Geçti

İtalya'nın güneyindeki Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti. Sicilya Adası'nda kül ve lav püskürten volkan, çevre halkını tedirgin etti. Uzmanlar, yoğun patlamaların sürdüğünü belirterek vatandaşlara dikkatli olun çağrısı yaptı.

Etna Yanardağı Yeniden Faaliyete Geçti

İtalya'nın Sicilya Adası'nda bulunan Etna Yanardağı, sabahın erken saatlerinde yeniden faaliyete geçti. Yanardağdan yükselen yoğun kül ve lav, gökyüzüne büyük bir duman bulutu oluşturdu. Bölgedeki görgü tanıkları, sarsıntı ve patlama sesleriyle uyandıklarını ifade etti.

SİSMİK HAREKETLİLİK İZLENİYOR

İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü (INGV) tarafından yapılan açıklamada, volkanın yerel saatle 04.14’te patlamaya başladığı ve o saatten itibaren kesintisiz şekilde kül püskürttüğü belirtildi. Patlamaların yoğunluğunun devam ettiği, sismik hareketliliğin de izlendiği bildirildi.

Yetkililer, bölge halkını dikkatli olmaları konusunda uyardı ve acil durumlara karşı hazırlıklı olunmasını istedi. Şu an için can kaybı ya da yaralanma bildirilmedi, ancak yanardağ çevresinde yaşayanlar gelişmeleri yakından takip ediyor.

Kaynak: DHA

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