Etna Yanardağı Harekete Geçti: Küller Kilometrelerce Yüksekliğe Ulaştı

İtalya'nın en aktif yanardağı Etna'da patlama meydana geldi. 2023 Aralık ayından bu yana en güçlü patlama yaşanan yanardağından çıkan kül ve lavlar, bölgeyi ve çevreyi etkilemeye devam ediyor.

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Etna Yanardağı Harekete Geçti: Küller Kilometrelerce Yüksekliğe Ulaştı

Etna Yanardağı, yeniden faaliyete geçerek lav ve kül püskürttü. Bu patlama, Aralık 2023'ten sonra yanardağın gerçekleştirdiği en güçlü püskürmelerden biri olarak kaydedildi.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Sicilya Adası’nda bulunan yaklaşık 3 bin 300 metre yüksekliğindeki Etna Yanardağı'nda son birkaç gündür görülen volkanik hareketlilikte artış meydana geldi.

Yanardağın özellikle "Voragine" adlı kraterinde hareketlilik gözlendi. Bu kraterden güçlü şekilde lav ve kül püskürmeye başladı. Ayrıca "Voragine" kraterinden "Yeni" krater olarak anılan diğer kratere doğru lav akışı oldu.

İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsünün (INGV) Katanya'daki bölge ofisinin tahminlerine göre, Etna’nın püskürttüğü küller yaklaşık 4,5 kilometre yüksekliğe ulaştı ve güneydoğu yönünde ilerledi.

Kül bulutları dolayısıyla INGV'nin bölgeden geçen uçaklar için "kırmızı" kodlu uyarı mesajı paylaştığı bildirildi.

Başbakanlık'a bağlı Sivil Savunma Departmanı da Etna Yanardağı’ndaki volkanik hareketlilik dolayısıyla "sarı" kodlu uyarı verdi.

Etna'daki kül ve lav püskürtme gibi volkanik faaliyetlerin Katanya ve çevre kentlerden de görülebildiği, ayrıca Katanya’ya kül yağdığı kaydedildi.

Kaynak: AA

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