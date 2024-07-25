Etiyopya Felaketi Yaşıyor! Ölü Sayısı 257'ye Yükseldi
Doğu Afrika ülkesi Etiyopya'da etkili olan şiddetli yağışlar sel felaketine, sel ise heyelana neden oldu. Faciada hayatını kaybedenlerin sayısı 257'ye yükseldi.
Etiyopya’nın güneyinde yer alan Gofa bölgesinde 22 Temmuz Pazartesi günü şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymasında can kaybı artıyor.
Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) tarafından yapılan açıklamada, toprak kaymasında ölenlerin sayısının 257’ye yükseldiği bildirildi.
ÖLÜ SAYISI 500'Ü BULABİLİR
Faciada ölü sayısının 500’e kadar çıkabileceği aktarıldı. Felaketten etkilenen 15 binden fazla kişinin tahliye edilmesi gerektiği ifade edildi.
Etiyopya Kızılhaç’ın gönderdiği 4 kamyon dolu insani yardım malzemelerinin bölgeye ulaştığı kaydedildi.
Kaynak: İHA