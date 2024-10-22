Eski Peru Devlet Başkanı Toledo'ya 20 Yıl 6 Ay Hapis

Eski Peru Devlet Başkanı Alejandro Toledo, hakkındaki yolsuzluk davasından hüküm giydi. Kara para aklamadan da suçlanan eski başkan, toplam 20 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Eski Peru Devlet Başkanı Toledo'ya 20 Yıl 6 Ay Hapis

Peru İkinci Ulusal Yüksek Ceza Mahkemesi, 2001 ile 2006 yılları arasında devlet başkanlığı yapan Alejandro Toledo'yu yolsuzluk, gizli anlaşmalar yapmak ve kara para aklamak suçlarından mahkum etti. Mahkeme, Toledo'ya gizli anlaşmalar yapmaktan 9 yıl, kara para aklamaktan ise 11 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Yargıç Ines Rojas tarafından okunan kararda, "78 yaşındaki Toledo, Okyanuslar Arası Otoyol'un 2. ve 3. bölümlerinin yapım ihalesini Brezilyalı şirkete vererek devleti zarara uğratmıştır" denildi.

Ayrıca mahkeme, Özel Yatırımları Teşvik Ajansının (Proinversion) iki eski kamu görevlisi Alberto Pasco-Font ve Sergio Bravo'ya 9'ar yıl, işadamı Jose Castillo Dibos'a ise 14 yıl hapis cezası verdi.

Eski Peru Devlet Başkanı Toledo'ya 20 Yıl 6 Ay Hapis - Resim : 1

NE OLMUŞTU?

ABD, hakkında yolsuzluk suçlamaları bulunan eski Peru Devlet Başkanı Toledo'yu 24 Nisan 2023'te ülkesine iade etme kararı almıştı. Toledo, polis gözetiminde Peru'ya varmasının ardından başkent Lima'daki Barbadillo Cezaevi'ne gönderilmişti.

Brezilya merkezli inşaat firması Odebrecht'in birçok Latin Amerika ülkesinin devlet başkanlarına, üst düzey devlet memurları ve yöneticilerine 2001'den bu yana 800 milyon dolar rüşvet verdiği ortaya çıkmıştı.

Eski Peru Devlet Başkanı Toledo'ya 20 Yıl 6 Ay Hapis - Resim : 2

Latin Amerika'daki 7 ülke, 28 Nisan 2017'de, inşaat firması Odebrecht tarafından hükümet yetkililerine ödenen rüşvet soruşturmasına ilişkin bilgi paylaşılması için Brezilya'ya talepte bulunmuştu.

Odebrecht kurduğu rüşvet sistemleri nedeniyle ABD, Brezilya ve İsviçre'de 3,5 milyar dolar ceza ödemeyi kabul etmişti.

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Kaynak: AA

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