Eski Pakistan Başbakanı Han'dan Oxford Üniversitesi'ne Başvuru

Pakistan'da tutuklu eski Başbakan İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketinin (PTI) üst düzey politikacılarından Seyid Zülfikar Buhari, X sosyal medya platformundan konuya ilişkin açıklama yaptı.

Buhari, üniversitenin mezunu Han'ın talebi doğrultusunda Oxford'un yöneticiliğine aday olmak için doldurduğu başvuru formunun gönderildiğini belirtti.

Han, 2005-2014'te de İngiltere'deki Bradford Üniversitesinde rektör olarak görev yapmıştı.

Oxford Üniversitesi Şansölyesi, üniversitenin mezunlarının oluşturduğu topluluk tarafından seçiliyor. Bir kişinin bu göreve aday olabilmesi için topluluğun en az iki üyesi tarafından aday gösterilmesi gerekiyor.

Eski Başbakan Han hakkında "devlet sırlarını ifşa etmek", "yasa dışı evlilik" gibi suçlamalarla daha önce dava açılmıştı. Han, yargılandığı çeşitli davalar sebebiyle 5 Ağustos 2023'ten bu yana cezaevinde bulunuyor.

Kaynak: AA