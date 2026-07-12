Eski Katar Emiri Şeyh Hamad bin Halife Al Sani Hayatını Kaybetti

Eski Katar Emiri Şeyh Hamad bin Halife Al Sani’nin 74 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi.

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Eski Katar Emiri Şeyh Hamad bin Halife Al Sani Hayatını Kaybetti
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Katar Emirlik Divanından yapılan açıklamada, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani’nin babası Şeyh Hamad bin Halife Al Sani’nin bugün sabah saatlerinde 74 yaşında vefat ettiği belirtildi.

18 YIL YÖNETİP OĞLUNA DEVRETMİŞTİ

Açıklamada, Şeyh Hamad’ın uzun süredir tedavi gördüğüne işaret edilerek, merhuma Allah’tan rahmet dilendi.

Katar Emiri olarak 1995-2013 döneminde görev yapan Şeyh Hamad bin Halife Al Sani, 2013 yılında yönetimi oğlu Şeyh Temim bin Hamad Al Sani’ye devretmişti.

Kaynak: AA

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