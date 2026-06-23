Eski İsrail Başbakanı Bennett İtiraf Etti: İran'a 'Starlink' Operasyonu

Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett, başbakanlığı döneminde İran'daki protestoculara destek amacıyla ülkeye kaçak yollarla on binlerce Starlink uydu alıcısı soktuklarını açıkladı. Bennett, mevcut İsrail hükümetini eleştirerek söz konusu çalışmanın daha sonra durdurulduğunu öne sürdü.

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Eski İsrail Başbakanı Bennett İtiraf Etti: İran'a 'Starlink' Operasyonu
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Yahudi Haber Sendikası'nın (JNS) Uluslararası Politika Zirvesi'nde konuşan Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett, 2021-2022 yıllarında İran'da internet erişiminin ve sosyal medya platformlarının açık kalmasını sağlamak amacıyla on binlerce Starlink internet uydu alıcısı satın aldıklarını ve bunları kaçak yollarla ülkeye soktuklarını söyledi.

Bennett, Binyamin Netanyahu liderliğindeki mevcut İsrail hükümetini de eleştirerek, "Maalesef mevcut basiretsiz İsrail hükümeti bu çalışmayı durdurdu. Protestolar patlak verdiğinde bu altyapı orada hazır değildi" ifadelerini kullandı.

STARLİNK NEDİR?

Starlink, Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi tarafından geliştirilen uydu tabanlı internet sistemi olarak öne çıkıyor. Yörüngedeki binlerce uydu aracılığıyla dünyanın uzak ve internet erişiminin sınırlı olduğu bölgelerine yüksek hızlı geniş bant internet hizmeti sunuluyor.

Kaynak: AA

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