Eski Devlet Başkanı Belediye Başkanlığına Aday Olacak

Filipinler'de, devlet başkanlığı döneminde başlattığı "uyuşturucuya karşı savaş" adı verilen, binlerce kişinin öldüğü operasyonlara ilişkin Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından "insanlığa karşı suç" işlendiği iddialarıyla soruşturma açılan Rodrigo Duterte, Davao kentinin belediye başkanlığı için aday olacağını duyurdu.

​​​​​​​Duterte, 2016'da devlet başkanı seçimini kazanmadan önce yaklaşık 20 yıl belediye başkanlığını yaptığı Davao'da Seçim Komisyonu'na adaylık başvurusuna ilişkin evrakları teslim etti.

Yetkililer, Duterte'nin oğlu mevcut Davao Belediye Başkanı Sebastian Duterte'nin de belediye başkan yardımcılığı için yarışacağını açıkladı.

Tartışmalı uyuşturucuyla mücadele operasyonları

Filipinler'de 9 Mayıs 2016'da yapılan seçimi oyların yüzde 38,55'ini alarak kazanan Duterte, yolsuzlukla mücadele ve şeffaflığın sağlanmasına öncelik vereceğini vurgulamıştı. Daha önce Davao kentinin belediye başkanlığını yapan Duterte, seçim kampanyasında da ülkedeki yüksek suç oranını düşüreceğine, halkın hükümete olan güvenini artıracağına söz vermişti.

Duterte'nin 2016'da göreve gelmesiyle geniş çaplı uyuşturucuyla mücadele operasyonları başlatılmıştı. İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), bu operasyonlarda 12 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini öne sürmüştü.

İnsan hakları savunucuları, ölümlerin çoğunun "yargısız infaz" niteliğinde olduğunu iddia ederken, Duterte ve diğer yetkililer ise yalnızca güvenlik güçlerine silahla mukavemet gösteren şüphelilerin öldürüldüğünü savunmuştu.

UCM savcıları, Duterte hakkındaki şikayetler üzerine "insanlığa karşı suç" iddialarını araştırmak üzere ön inceleme başlatmıştı. Bunun üzerine Duterte, ülkesini UCM'den çekmişti.

UCM, Duterte'nin "uyuşturucuya karşı savaş"ını soruşturma kararı almıştı

Filipinler, 17 Mart 2018'de UCM'nin kurucu anlaşması olan Roma Statüsü'nden çekilmişti. Ancak Filipinlerin mahkemeden çekilmiş olmasının savcılığın bu tarihe kadar işlenen suçlara ilişkin soruşturma yapmasına engel teşkil etmediği kaydedilmişti. Roma Statüsü gereği bir ülkenin UCM'ye üyeliği, BM Genel Sekreteri'ne çekilme bildirimin yapılmasından bir yıl sonra sona eriyor.

UCM Başsavcısı Fatou Bensouda, 14 Haziran 2021'de, Filipinler Devlet Başkanı Duterte'nin başlattığı "uyuşturucuya karşı savaş" operasyonlarında işlendiği iddia edilen "insanlığa karşı suçlar" için başlattığı ön incelemesini tamamlayarak soruşturma açılmasına karar verdiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA