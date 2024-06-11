Eski belediye başkanı meclis toplantısına tuvaletten bağlandı

Brezilya'nın en ünlü şehri Rio de Janeiro'da üç kez belediye başkanı seçilen 78 yaşındaki Cesar Maia, 5 Haziran Çarşamba günü Zoom üzerinden yapılan belediye meclis toplantısına tuvalette otururken katıldı.

Politikacı, Zoom görüşmesi sırasında pantolonu ayak bileklerine dolanmış halde klozette otururken görüldü.

Eski başkan durumu fark ettikten sonra kamerayı hızla yüzüne çevirmeye çalışırken, oturumu yöneten meclis üyesi Pablo Mello ise kamerasını kapatmasını önerdi. Mello, Maia'ya "Kameranızın bağlantısını kesmenizi rica ediyorum. Lütfen" dedi.