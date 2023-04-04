Eski ABD Başkanı Trump, resmen gözaltında

Hakkında ceza davası açılan eski ABD Başkanı Donald Trump, mahkeme salonuna giriş yapmasının ardından resmen gözaltına alındı.

Eski ABD Başkanı Trump, resmen gözaltında

Eski ABD Başkanı Donald Trump, New York'taki Trump Towers'dan ayrılarak mahkeme salonuna gitti ve resmen gözaltına alındı.

Trump, mahkeme salonuna geldikten sonra Gizli Servis eşliğinde bölge savcısının ofisine gitti.

Manhattan’daki mahkemede Trump’a, porno yıldızı Stormy Daniels'a sus payı ödenmesi sırasında ticari kayıtları tahrif ettiği iddiası sorulacak.

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