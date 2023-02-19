Eski ABD Başkanı Jimmy Carter, yaşamını bakım merkezinde sürdürme kararı aldı

ABD’nin 39’uncu başkanı 98 yaşındaki Jimmy Carter'ın, yaşamını bir bakım merkezinde sürdüreceği belirtildi. 

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Eski ABD Başkanı Jimmy Carter, yaşamını bakım merkezinde sürdürme kararı aldı

The Guardian’da yer alan habere göre, Carter Merkezi’nden yapılan açıklamada 98 yaşındaki eski ABD Başkanı Jimmy Carter’ın ard arda gelen hastane ziyaretlerinin ardından hayatının kalanını bir bakım merkezinde sürdürmeye karar verdiği belirtildi. 

Carter Merkezi, Jimmy Carter’ın ailesi ve doktorlarının bu kararı desteklediğini aktarırken Carter ailesinin bu süreçte gizlilik talep ettiğini belirtti.

Demokrat Başkan Carter, ABD tarihinin en uzun yaşayan başkanı olmuştu. 39’uncu ABD Başkanı Carter, 1977-1981 yılları arasında görevini sürdürmüştü. Carter’ın görevi süresi İran rehin krizi sırasında Cumhuriyetçi Ronald Reagan’ın seçimleri kazanması sonucu sona ermişti.

Carter, 2002 yılında uluslararası krizlere barışçıl çözümler bulmak için yaptığı çalışmalar nedeniyle Nobel Barış Ödülü’nün sahibi olmuştu.

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