Esir takası taslağı kendisine gönderilmeyen İsrailli Bakan Ben-Gvir'den Netanyahu'ya tehdit

Aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, ABD Başkanı Joe Biden'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası konusunda açıkladığı mutabakatın taslağının kendisine gösterilmediğini belirterek Başbakan Binyamin Netanyahu'ya yüklendi.

'NEYİ GİZLİYORSUNUZ?'

Ben-Gvir, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, "Sayın Başbakan (Binyamin Netanyahu) neyi gizliyorsunuz?" diye sordu. Gazze'deki İsrailli esirlerin yakınlarından oluşan bir grup da, Biden'ın açıkladığı öneriye karşı çıkması nedeniyle Ben-Gvir'in basın toplantısı yapacağı salonun önünde gösteri düzenledi.

Tepkisini dile getiren Ben-Gvir, söz konusu önerinin taslağının kendisine gösterilmediğini ve bunun "İsrail'in teslim olması" anlamına geldiğini savundu. Başbakan Netanyahu'nun "söz vermesine rağmen" 48 saattir taslağı göstermediğini belirten Ben-Gvir, hükümeti feshetme tehdidini de yineledi.

Ben-Gvir, şunları kaydetti:

"(Taslağı) Gizlemenin tek nedeni olabilir: Bu, ABD Başkanı tarafından sunulan ve şu anda örtbas edilmeye çalışılan, gelişigüzel bir anlaşma taslağıdır. Bu yüzden sözlerimi tekrarlıyorum ve Başbakan'a şunu söylüyorum: Hamas'ı çökertmeden savaşı sona erdirecek karışık bir anlaşma imzalarsanız Otzma Yehudit (Ben-Gvir'in partisi Yahudi Gücü) hükümeti feshedecektir."

Kaynak: AA