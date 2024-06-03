Esir takası taslağı kendisine gönderilmeyen İsrailli Bakan Ben-Gvir'den Netanyahu'ya tehdit

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, ABD Başkanı Biden'ın Gazze Şeridi'ndeki ateşkes ve esir takası konusundaki önerisinin taslağının kendisine gösterilmediğini belirterek, Başbakan Netanyahu'ya sert bir şekilde yüklendi.

Son Güncelleme:
Esir takası taslağı kendisine gönderilmeyen İsrailli Bakan Ben-Gvir'den Netanyahu'ya tehdit

Aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, ABD Başkanı Joe Biden'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası konusunda açıkladığı mutabakatın taslağının kendisine gösterilmediğini belirterek Başbakan Binyamin Netanyahu'ya yüklendi.

'NEYİ GİZLİYORSUNUZ?'

Ben-Gvir, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, "Sayın Başbakan (Binyamin Netanyahu) neyi gizliyorsunuz?" diye sordu. Gazze'deki İsrailli esirlerin yakınlarından oluşan bir grup da, Biden'ın açıkladığı öneriye karşı çıkması nedeniyle Ben-Gvir'in basın toplantısı yapacağı salonun önünde gösteri düzenledi.

Tepkisini dile getiren Ben-Gvir, söz konusu önerinin taslağının kendisine gösterilmediğini ve bunun "İsrail'in teslim olması" anlamına geldiğini savundu. Başbakan Netanyahu'nun "söz vermesine rağmen" 48 saattir taslağı göstermediğini belirten Ben-Gvir, hükümeti feshetme tehdidini de yineledi.

Ben-Gvir, şunları kaydetti:

"(Taslağı) Gizlemenin tek nedeni olabilir: Bu, ABD Başkanı tarafından sunulan ve şu anda örtbas edilmeye çalışılan, gelişigüzel bir anlaşma taslağıdır. Bu yüzden sözlerimi tekrarlıyorum ve Başbakan'a şunu söylüyorum: Hamas'ı çökertmeden savaşı sona erdirecek karışık bir anlaşma imzalarsanız Otzma Yehudit (Ben-Gvir'in partisi Yahudi Gücü) hükümeti feshedecektir."

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Haziran ayında budanması gereken bitkiler. Birçok kişi önemsemiyor ama gerekliymiş Haziran ayında budanması gereken bitkiler. Birçok kişi önemsemiyor ama gerekliymiş
Son dönemde akın akın göç alıyordu. İzmir Çeşme'den bile daha pahalı oldu Son dönemde akın akın göç alıyordu. İzmir Çeşme'den bile daha pahalı oldu
Trump’ın ‘sus payı’ davası için ABD’de anket: Adil yargılandı mı? Trump’ın ‘sus payı’ davası için ABD’de anket
ABD'de ‘mıknatıs balıkçısı’ içinde 100 bin dolar olan kasa buldu ‘Mıknatıs balıkçısı’ içinde 100 bin dolar olan kasa buldu
ÇOK OKUNANLAR
Veriler ortaya koydu, memur ve emekli maaşı zammında tablo netleşti! Memur ve emekli maaşı zammında tablo netleşti
TÜİK, 2024 Mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı TÜİK, enflasyon verilerini açıkladı
Eski AKP'li vekil 'ihbarımdır' diyerek yazdı: Çamlıca'da iki villayı parasını ödemeden üzerine geçiren siyasi kim? "Çamlıca'da iki villayı bedavaya alan siyasetçi kim?"
ENAG, 2024 Mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı ENAG, enflasyon rakamlarını açıkladı
Ümit Özdağ'dan Kılıçdaroğlu açıklaması: Anlatmadığım şeyler var, onlar benimle mezara gider Ümit Özdağ'dan Kılıçdaroğlu açıklaması