Esir Takası Müzakereleri Askıya Alındı

Suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin yerine seçilecek isim belirleninceye kadar İsrail ile Hamas arasındaki esir takası müzakerelerinin askıya alındığı belirtildi.

Esir Takası Müzakereleri Askıya Alındı

Times Of Israel gazetesine konuşan ve adı açıklanmayan yetkililer, İsrail ile Hamas arasındaki esir takası müzakerelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Habere göre, İran'ın olası misillemesi ve Heniyye'nin yerine seçilecek isim belirleninceye kadar esir takasına yönelik olası müzakereler askıya alındı.

Tahran'ın İsrail'e yönelik misillemesinin bu akşam gelebileceği ileri sürülen haberde, Hamas'ın Heniyye'nin yerine seçilecek ismi "gelecek günlerde" duyuracağı ifade edildi. Bu iki gelişmenin ardından Katar, ABD ve İsrail'in müzakerelere devam edeceği aktarıldı.

Heniyye suikastı sonrası esir takası konusunda mutabakata varmanın daha da zorlaştığına dikkati çekilen haberde, İsrailli bir heyetin hafta sonunda Mısır'ın başkenti Kahire'de temaslarda bulunduğu, ancak bu görüşmelerde esir takasından çok İsrail'in Philadelphia Koridoru ve Refah Sınır Kapısı'ndaki işgalinin ele alındığını belirtti.

Kahire'deki görüşmelere Hamas'ın katılmadığı ve görüşmelerde herhangi bir ilerleme de kaydedilmediği aktarıldı.

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Kaynak: AA

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