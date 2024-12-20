Eşini Öldürüp Asitle Yok Etmeye Çalıştı! Savunması 'Pes' Dedirtti

Avustralya'da hamile eşini öldürüp bedenini asitle yok etmeye çalışan erkeğin cezası belli oldu. Mahkemede suçunu itiraf eden ve "eşinin kendisini terk etmesini istemediği için" cinayeti işlediğini iddia eden erkek, 21 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Buse Yılmaz Buse Yılmaz
Eşini Öldürüp Asitle Yok Etmeye Çalıştı! Savunması 'Pes' Dedirtti

Dünya genelinde kadın cinayetlerinde artış görülürken, Avustralya'da yaşanan ve uzun süre gündemden düşmeyen korkunç cinayette karar verildi. Hamile eşini öldürüp asitle yok etmeye çalışan 23 yaşındaki Meraj Zafar adlı erkek, Sydney'deki Yüksek Mahkeme'de hakim karşısına çıktı. Zafar, 21 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılırken zanlının şartlı tahliye süresi 16 yıl olarak belirlendi.

Zafar, Ekim 2021'de evlendiği Hayat adlı kadını 29 Ocak 2022'de evlerinde öldürüp kalıntılarını yok etmek için 20 litrelik bir asit banyosu yaptırdığını itiraf etti. Zafar'ın kadını boğarak öldürdüğü öğrenilirken, "kendisini terk etmesini istemediği için" cinayeti işlediği iddia edildi.

Eşini Öldürüp Asitle Yok Etmeye Çalıştı! Savunması 'Pes' Dedirtti - Resim : 1

'AYRILMAK İSTİYORUM AMA KORKUYORUM'

Tıp öğrencisi olan Hayat'ın, ölümünden birkaç saat önce bir arkadaşına “Ondan nefret ediyorum” diye mesaj attığı da ortaya çıktı. Genç kadının arkadaşlarına eşinden ayrılmayı istediğini ancak korktuğunu söylediği ve eşinden sık sık şiddet gördüğünü anlattığı bildirildi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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Avustralya Kadın cinayetleri
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