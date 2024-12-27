Esad Ailesine Gözaltı Şoku! Lübnan'dan Çıkmaya Çalışıyorlardı...

Lübnan basını, Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad'ın kuzeni Dureyd Esad'in eşi ve kızının Lübnan'dan sahte pasaportlarla çıkmaya çalışırken gözaltına alındığını yazdı.

Lübnan basınına yansıyan haberlerde, Esad'ın kuzeni Dureyd Esad'in eşi ve kızı Beyrut'taki Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'nda gözaltına alındı. Esad ailesinden ismi açıklanmayan kişilerin sahte Suriye pasaportuyla Lübnan'dan çıkmaya çalıştığı için gözaltına alındığı bildirildi.

LÜBNAN'A NE ZAMAN GİTTİĞİ BİLİNMİYOR

Beşar Esad'ın amcası Rıfat Esad'ın oğlu olan Dureyd'in ailesinin daha önce de Lübnan'da mı ikamet ettiği yoksa Esad rejiminin devrilmesinin ardından Lübnan'a geldiği bilinmiyor. Konuya ilişkin Lübnan makamlarından resmi bir açıklama yapılmadı.

Beşar Esad'ın amcası Rıfat Esad (86), Hafız Esad'ın yardımcılığı görevinde bulunmuştu. Başta 1982'deki Hama Katliamı olmak üzere işlediği savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar sebebiyle hakkında uluslararası mahkemelerce suçlamalar bulunuyor. Fransa'da 2021'de yolsuzluk ve Suriye devlet fonlarının yasa dışı kullanımından suçlu bulunan Rıfat Esad 4 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Suriye basınında çıkan haberlerde 2021'de Beşar Esad'ın af kararının ardından amcasının Şam'a döndüğü ifade edilmişti.

Kaynak: AA