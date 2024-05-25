Ermenistan Başbakanı Paşinyan, helikopter faciasının eşiğinden döndü

İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin helikopter düşmesi sonucu hayatını kaybetmesinin ardından bir haber de Ermenistan’dan geldi.



Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın bulunduğu helikopter, olumsuz hava şartları nedeniyle zorunlu iniş yaptı. Gelen bilgiye göre, helikopterde bulunanların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Paşinyan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Her şey yolunda. Kötü hava nedeniyle helikopterimiz Vanadzor'a zorunlu iniş yaptı. Yolculuğumuza şu anda arabayla devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Ermenistan medyası, Paşinyan’ın araçla Tashir’e doğru yola çıktığını aktardı.