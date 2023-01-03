Erdoğan ve Putin'e dondurma vermişti: O kadının kimliği yıllar sonra ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 2019 yılında bir takım temaslar doğrultusunda Rusya'ya gitmişti. Burada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelen Erdoğan, İdlib'deki çatışmalar ve ABD'yle yürütülen güvenli bölge pazarlığını konuşmuştu.