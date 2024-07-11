Erdoğan, Biden'ın Verdiği Yemeğe Katıldı

NATO zirvesi için ABD'de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden'ın verdiği resmi akşam yemeğine katıldı.

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Erdoğan, Biden'ın Verdiği Yemeğe Katıldı

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için geldiği ABD'nin başkenti Washington'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temaslarını sürdürüyor.

Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte, ABD Başkanı Joe Biden'ın, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında, devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna Beyaz Saray'da verdiği resmi akşam yemeğine katıldı.

Kaynak: AA

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