Erdoğan araya girdi: Hamas'ın rehin aldığı 12 Taylandlı serbest bırakıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın girişmiyle Hamas tarafından esir tutulan 12 Taylandlının serbest bırakıldığı kaydedildi.

Erdoğan araya girdi: Hamas'ın rehin aldığı 12 Taylandlı serbest bırakıldı

Hamas'ın öncülüğünde Filistin direniş örgütlerinin de desteği ile başlatılan Aksa Tufanı Operasyonu sonrası gelişen savaşta 50. güne girildi.

Katar'ın arabuluculuğu ile İsrail ve Hamas arasında 4 günlük geçici ateşkesi kapsayan ve esir anlaşmasını da içeren insani ara için bir anlaşma sağlanmıştı.

2 gün önce yapılan esir takasının ardından geçtiğimiz saatlerde İsrail Ordusu'nun, Batı Şeria'daki 39 Filistinli tutuklunun daha serbest bırakılması karşılığında Hamas'ın 13 İsrail vatandaşını da bıraktığı aktarılmıştı.

Gazze’de Hamas tarafından rehin tutulan 12 Taylandlı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı üzerine MİT’in girişimiyle serbest bırakıldığı öğrenildi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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