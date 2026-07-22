Erbil'de Peş Peşe Patlama Sesleri

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Hava savunma sistemlerinin devreye girmesiyle Erbil semalarında 5 kamikaze İHA düşürüldü ve şiddetli patlama sesleri duyuldu. ABD ve İsrail ile İran arasında savaşın patlak vermesinden sonra, İran, Irak'ın Erbil ve Süleymaniye kentlerine füze ve İHA saldırıları başlattı.

Dünkü saldırılarda Erbil semalarında 3 kamikaze İHA’nın imha edildiği açıklanmıştı. Tahran yönetimi karşıtı İranlı Kürdistan Özgürlük Partisi (PAK) de Erbil yakınlarındaki kamplarından birinin iki füzeyle hedef alındığını duyurmuştu.

IKBY İRAN'DAN SALDIRILARINI SONLANDIRMASINI İSTEMİŞTİ

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) hükümeti, 17 Temmuz’da yaptığı açıklamada, İran’ın Erbil ve Süleymaniye'ye yönelik saldırılarını şiddetle kınayarak, Tahran yönetimini devam eden saldırılara derhal son vermeye çağırmıştı.

İran, Irak’ın Erbil ve Süleymaniye kentlerinde Tahran yönetimine muhalif İranlı Kürt grupların kampları ile Erbil’de bulunan ABD askeri üssü ve başkonsolosluğuna saldırılar düzenliyor. Son saldırılarda, Süleymaniye kentinde Tahran yönetimi muhalifi İran Kürdistan Devrimci Emekçiler Topluluğu'nun (Komele) kampına düzenlenen füze saldırısında 8 örgüt üyesinin öldüğü açıklanmıştı.

Kaynak: AA